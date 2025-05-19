Экспертиза покажет, с какой высоты упала гимнастка: в цирке Магнитогорска после трюка умерла 22-летняя девушка
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Отец упавшей и разбившейся во время трюка 22-летней гимнастки рассказал, что следствие не верит заявлениям цирка. Поэтому будут проведены вскрытие тела и экспертиза.
Подробности узнало издание РЕН ТВ.
Цирк заявляет, что гимнастка находилась на допустимой высоте и не нуждалась в страховке. Отец умершей сообщил, что высоту, с которой сорвалась дочь, установит экспертиза.
Известно, что о смерти дочери ему сообщили сотрудники ритуального агентства. Похороны пройдут 20 мая.
Происшествие случилось 17 мая. Гимнастка выполняла трюк «Колесо смелости» и упала. Девушка умерла в машине скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, которое привело к смерти человека по неосторожности.
Ранее сообщалось о смерти артиста Большого Московского цирка Назара Якубова.