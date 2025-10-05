Воздушная гимнастка упала с пятиметровой высоты и разбилась на глазах у зрителей

Испанская воздушная гимнастка Марина Барсело разбилась в ходе циркового выступления в Германии. Трагедия произошла в субботу, 4 октября, в шатре в Баутцене.

По данным Daily Mail, 27-летняя артистка упала с трапеции с высоты около пяти метров во время сольного выступления. Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте.

В субботу на роковом шоу присутствовали около 100 зрителей. Сообщается, что многие были вместе с детьми. Травмированным зрителям была оказана специализированная поддержка. После трагедии цирк отменил свои представления.

Марина была артисткой цирка с 2018 года и занималась гимнастикой около десяти лет.

Расследование трагедии продолжается, высказываются предположения, что у Марины могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Ранее сообщалось, что американский актер Джерри Леггио умер через неделю после 90-летнего юбилея.