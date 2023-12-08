Возбуждены четыре уголовных дела: кто понесет наказание за стрельбу в школе Брянска

В брянской гимназии 7 декабря ученица восьмого класса пришла на урок с дробовиком и устроила стрельбу. Она убила одну одноклассницу, а затем покончила с собой. После случившегося сотрудники правоохранительных органов начали расследование, и теперь стало известно о возбуждении четырех уголовных дел. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Напомним, что ранее был задержан и доставлен на допрос отец девочки, так как орудие убийства, которое она использовала, принадлежало именно ему. В итоге ему теперь грозит до двух лет лишения свободы за небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее смерть двух лиц.

Также задержана, но потом отпущена была директор школы. Она проходит подозреваемой по делу о халатности, повлекшей смерть двух лиц. Наказание по этой статье – семь лет колонии.

Третье уголовное дело возбуждено за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух лиц. Задержаны гендиректор охранной компании и школьная охранница. Наказание, которое им грозит, - до 10 лет лишения свободы.

Последнее дело возбуждено по статье «Убийство».

К слову, версий, почему девочка пошла на преступление, в СМИ довольно много. Но после публикации дневника подростка укрепилось мнение, что она решила открыть стрельбу из-за травли. В своих записях школьница делилась, что ненавидела сверстников и свою сестру и хотела всех убить еще 1 сентября 2023 года, но у нее не вышло.