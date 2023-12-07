«День за днем с издевательствами»: опубликован дневник брянской школьницы, расстрелявшей одноклассников
Устроившая стрельбу школьница вела дневник и писала о ежедневных издевательствах.
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Восьмиклассница, устроившая стрельбу в брянской гимназии, могла вести дневник в соцсети. Она описывает свои приготовления к преступлению и отмечает, что одноклассники ее замучили издевательствами.
Предполагаемый дневник девочки опубликовал Telegram-канал 112. Его подлинность официально не подтверждена.
Источник разместил несколько скриншотов записей. Из них следует, что девочка собиралась прийти с ружьем в школу 1 сентября.
31 августа школьница писала: «Завтра буду убивать тех, кто убивал мою психику на протяжении всей жизни». В День знаний она сообщила, что взяла ключи от сейфа, где хранилось оружие, но его там не оказалось.
В конце сентября школьница продолжила вести дневник: писала, что боится делать стрельбу, но очень хочет.
«Ничего интересного, как всегда, день за днем с издевательствами», - повествовала девочка в середине октября.
Как следует из записей, желание убить одноклассников только нарастало. 2 декабря школьница писала: «На следующей неделе уже точно расстреляю их».
Ранее сообщалось, что погибшая при стрельбе школьница росла со своей убийцей в одном дворе и планировала пригласить ее на день рождения 27 декабря. Девочке могло исполниться 15 лет.