Возбуждено уголовное дело: водитель мусоровоза нашел труп новорожденного в отходах

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели новорожденного в Ленобласти. Труп малыша обнаружили на полигоне, куда свозятся отходы, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По информации журналистов, бездыханное тело попало на глаза водителю мусоровоза, который вез отходы из Мурино на свалку в деревне Лепсари. Вчера, 23 августа, вечером мужчина принялся выгружать содержимое грузовика и нашел в нем труп новорожденного.

Через некоторое время на место обнаружения мертвого ребенка прибыла следственно-оперативная группа. Для выяснения причины гибели младенца его тело отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Дело, по данным Telegram-канала, возбуждено по статье об убийстве матерью новорожденного.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти новорожденный умер после сна с матерью. Женщина, испугавшись последствий, скрылась в неизвестном направлении.