В Ленобласти ищут 35-летнюю женщину, которая уснула и раздавила новорожденного в перинатальном центре

В Ленобласти новорожденный умер после сна с матерью в палате перинатального центра. Женщина решила покормить младенца ночью и уснула с ним на руках.

Подробности сообщает РЕН ТВ с ссылкой на источник.

По его информации, ребенок родился недоношенным. Его выхаживали в перинатальном центре в Гатчине. Малыш был в одной палате с мамой.

«Она вышла с мертвым ребенком на руках, сказала, что с ним что-то не так. Новорожденного полчаса пытались откачать, но не получилось», - рассказал собеседник издания.

По его информации, на место вызвали полицию и отца младенца. Однако родители уехали до прибытия правоохранительных органов.

Женщину ищут. Экспертиза показала, что смерть новорожденного наступила в результате удушения, но причины асфиксии неизвестны. Пропавшая после смерти ребенка роженица была многодетной матерью, умерший малыш стал для нее девятым.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области ребенок умер после визита к педиатру. Малышу было два месяца.