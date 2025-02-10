Возбуждено уголовное дело: полиция задержала хулигана, который напал на фигуристку Нугуманову

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который напал на российскую фигуристку Елизавету Нугуманову в Москве. По факту случившегося возбудили уголовное дело, передает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Хулиган совершил нападение в ночь с 7 на 8 февраля. На Мичуринском проспекте без видимой причины мужчина разбил стекло иномарки, за рулем которой ехала Нугуманова. Затем он стал угрожать спортсменке. После конфликтной ситуации фигуристка обратилась за помощью в полицию.

Личность задержанного пока не раскрывается. В ближайшее время, по словам Ирины Волк, фигурант будет доставлен в следственные органы для расследования уголовного дела.

Ранее сообщалось, что хулиган напал на фигуристку после того, как она посигналила ему на дороге. Автомобиль мужчины преграждал спортсменке путь.