Оскорбляла воспитанников и применяла силу: глава СК поручил привлечь к ответственности агрессивную вожатую

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию в одном из детских галерей Крымского полуострова. Он поручил привлечь к ответственности вожатую, которая била и оскорбляла юных воспитанников, пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сотрудникам Следственного комитета стало известно, что в социальных сетях появилась информацию об издевательствах над несовершеннолетними в одном из крымский лагерей. Источники сообщали, что некая вожатая оскорбляла детей и применяла к ним физическую силу.

Местные правоохранители, также ознакомившись с материалами, уже начали доследственную проверку. Бастрыкин, в свою очередь, поручил управлению ведомства в Крыму начать уголовное производство в отношении вожатой, чьи дети подвергались издевательствам. По какой именно статье планируют привлечь девушку к ответственности — пока неизвестно. О результатах проверки и расследования глава местного СК Владимир Терентьев доложит лично Бастрыкину.

Ранее в детском лагере на Камчатке произошел скандал с участием несовершеннолетних и учителя физкультуры. Последнего обвинили в избиении связанного мальчика.