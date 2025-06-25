Возбуждено дело против блогера Лесли, который обещал выложить видео с Собчак

В отношении блогера Алекса Лесли возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию. Ранее он обещал выложить видео с журналисткой Ксенией Собчак.

Следствие установило, что блогер склонял своих последователей совершать действия сексуального характера в отношении жительниц Москвы, пишет РБК. Это доказывают соответствующие видео.

На домогательства пожаловались сразу несколько девушек. Мужчины приставали к ним после тренингов Лесли.

25 июня в Telegram-канале журналистки Ксении Собчак «Кровавая барыня» появился пост, в котором приводятся слова Лесли. Он обещал найти видео, на котором трогал телеведущую.

На это звезда ответила: «Выкладывай, а то мне даже интересно».

Вечером в канале Лесли было опубликовано видео с Собчак.

«Ксюша, выкладываю, раз ты сама просишь», - написал блогер под роликом.

Ранее юрист Илона Гуськова рассказала, что Лесли мог нарушить 5 статей Уголовного кодекса своими тренингами.