Склонение к самоубийству, вовлечение в проституцию: что грозит Алексу Лесли за организацию похабных тренингов

Бывший наставник эскорт-работницы Насти Рыбки Алекс Лесли запустил в Москве тренинг, участники которого пристают к женщинам в общественных местах. Жалобы поступили от нескольких жительницы столицы. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем может закончиться для коуча проведение похабных курсов, и обратился за комментарием к юристу Илоне Гуськовой.

По словам эксперта в области права, если тренинги Лесли признают организацией, пропагандирующей действия, нарушающие права женщин, то ему грозит статья 239 УК РФ («Организация объединения, посягающего на личность и права граждан»).

Если среди учеников Алекса есть лица до 18 лет, то его могут привлечь по статье 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Также действия коуча могут довести жертв до тяжелых психологических последствий. — в таком случае имеет место статья 110.2 УК РФ («Склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства»).

В ходе расследования может выясниться, что в его деятельности есть контент с участием несовершеннолетних. Данное нарушение будет караться по статье 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Еще Лесли, возможно, придется ответить за соблазнение с целью вовлечения в индустрию для взрослых, а это — статья 151.2 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Кроме того, возможны гражданские иски от пострадавших женщин за моральный вред по статье 151 ГК РФ.