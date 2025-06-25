Склонение к самоубийству, вовлечение в проституцию: что грозит Алексу Лесли за организацию похабных тренингов
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Бывший наставник эскорт-работницы Насти Рыбки Алекс Лесли запустил в Москве тренинг, участники которого пристают к женщинам в общественных местах. Жалобы поступили от нескольких жительницы столицы. Сайт «Страсти» решил выяснить, чем может закончиться для коуча проведение похабных курсов, и обратился за комментарием к юристу Илоне Гуськовой.
По словам эксперта в области права, если тренинги Лесли признают организацией, пропагандирующей действия, нарушающие права женщин, то ему грозит статья 239 УК РФ («Организация объединения, посягающего на личность и права граждан»).
Если среди учеников Алекса есть лица до 18 лет, то его могут привлечь по статье 150 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»). Также действия коуча могут довести жертв до тяжелых психологических последствий. — в таком случае имеет место статья 110.2 УК РФ («Склонение к самоубийству или содействие совершению самоубийства»).
В ходе расследования может выясниться, что в его деятельности есть контент с участием несовершеннолетних. Данное нарушение будет караться по статье 242.1 УК РФ («Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»). Еще Лесли, возможно, придется ответить за соблазнение с целью вовлечения в индустрию для взрослых, а это — статья 151.2 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией»). Кроме того, возможны гражданские иски от пострадавших женщин за моральный вред по статье 151 ГК РФ.
Алекс Лесли рискует получить уголовное дело, если его тренинги будут признаны подстрекательством к противоправным действиям. Его последователи могут быть наказаны по административным и уголовным статьям за домогательства. Если жертвы обратятся в полицию, у правоохранительных органов будут основания для возбуждения дел. Также возможны блокировки его каналов за пропаганду насилия (ст. 15.3 ФЗ «Об информации»). Интересно, что сам Лесли уже имеет судимость (тайская тюрьма), и новые дела могут привести к реальному сроку. Если у вас есть конкретные случаи домогательств — пострадавшим стоит писать заявления в полицию.
Илона Гуськова
Юрист, бывший сотрудник следственных органов, общественный деятель
Ранее сообщалось, что певице Ани Лорак грозит колония на Украине. Все дело в получении российского гражданства.