Возбуждено дело о похищении продюсера фильма «Елки 5», которого заставили копать себе могилу в лесу

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело после похищения продюсера фильма «Елки 5» Ивана Архипова. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

6 ноября 2022 года мужчина обратился в полицию с заявлением о похищении. По словам Архипова, в Ленинградской области к нему в автомобиль Mercedes подсели двое мужчин. Продюсер не смог распознать их личности, так как оба были в черных балаклавах, которые скрывали их лица. Угрожая пистолетом, они заставили Ивана Архипова ехать в лес, находящийся в стороне Сестрорецка.

Когда они прибыли на место, похитители вывели продюсера из машины, выдали ему лопату и заставили копать себе могилу. В итоге Архипову чудом удалось спастись. Он воспользовался моментом, когда преступники отвлеклись, и сбежал. По словам мужчины, он добрался до здания Водоканала и оттуда связался с полицией, чтобы ему помогли.

Отметим, что похищение продюсера произошло в перерыве между съемками фильма «Елки-5». Иван Архипов отправился в Ленобласть для поиска новых локаций.

Уголовное дело было возбуждено статье 126 УК РФ.

Ранее в Петербурге шеф-повара ресторана похитили и изнасиловали шестеро мужчин.