В Петербурге шеф-повара ресторана похитили и изнасиловали шестеро мужчин

В Санкт-Петербурге 15 января было совершено нападение на 22-летнего мужчину. Сообщается, что он приехал из Таджикистана и работал в России шеф-поваром ресторана.

Незнакомцы пристали к мигранту на площади Стачек. Он добровольно сел к ним в машину, после чего на него набросились. Потерпевший рассказал сотрудникам полиции, что преступники надели ему на голову футболку и отвезли на автомойку.

Прибыв на место, мужчина подвергся избиению. Шестеро незнакомцев нанесли множество ударов по нему, после чего совершили насильственные действия сексуального характера.

После изнасилования злоумышленники похитили у жертвы 50 тысяч рублей, мобильный телефон и личные вещи. Также они забрали паспорт мужчины.

До утра мигранта держали связанным и с футболкой на голове. Затем извращенцы посадили его обратно в машину и отвезли на север города. В районе проспекта Просвещения его выкинули из автомобиля.

Молчать о совершенном преступлении мужчина не стал. После произошедшего он сначала пошел домой, а затем обратился в полицию.

Ранее стало известно об убийстве матери 13-летней дочерью. Девочка расправилась с родительницей из-за смартфона.