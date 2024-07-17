Возбуждено дело: блогер из Дагестана взвалил на себя оплеванный крест, крупный штраф и год колонии

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих блогером из Дагестана. Молодой человек записал на видео, как оплевал и растоптал символ христианской веры — крест.

Несколько дней назад блогер с юга России вел трансляцию в Сети и на ней осквернил религиозный предмет, передает Telegram-канал Readovka. После этого в его соцсетях поднялась волна гнева. Пользователи потребовали, чтобы вандала наказали.

В итоге на случившееся отреагировал Следственный комитет России. Молодого человека задержали. Он начал оправдываться, что православные его спровоцировали на кощунство, однако делу об оскорблении чувств верующих уже был дан ход.

За совершенное деяние блогеру грозит крупный штраф в размере до 300 тысяч рублей. Кроме того, его могут приговорить к реальному сроку.

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