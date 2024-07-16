В том числе могилы участников СВО: пьяные подростки повредили 166 надгробий

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту осквернения надгробий на кладбище в Кемеровской области. Преступление совершили пьяные школьники, передает Telegram-канал Полиция Кузбасса.

По данным стражей порядка, ими были установлены личности двух несовершеннолетних, которые устроили погром на кладбище в Новокузнецком округе. Они приехали в Кузбасс из другого региона к родственникам.

Во время прогулки по местам захоронений в пьяном виде подростки начали крушить все вокруг. Всего они повредили 166 объектов, уронив их на землю. В том числе пострадали могилы россиян, участвовавших в спецоперации.

В отношении отца одного из мальчиков правоохранители составили административный протокол. За нахождение сына в пьяном виде ему грозит штраф в размере 2000 рублей.

Ранее в Рузе школьница осквернила Вечный огонь. Девочка пожарила на нем сосиски. Ее поступком заинтересовалась полиция.