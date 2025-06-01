Вовремя вмешался охранник: у рэпера Tyga чуть не украли кольцо с бриллиантами за 3 млн рублей в Москве

Американский рэпер Tyga прибыл в Москву, где дал концерт для фанатов. Во время выступления артист едва не лишился дорогостоящего кольца. Его стоимость составляет 3 млн рублей, передает Telegram-канал Mash.

На концерте рэпер вышел к фанатам, чтобы вместе с ними исполнить трек. Он протягивал руки к гостям шоу, а те пытались потрогать знаменитость. В суете некая девушка стянула ювелирное украшение с пальца Tyga.

Артист заметил пропажу кольца и тут же дал знак охранникам. Они бросились к фанатке, чтобы вернуть драгоценность, но она к тому моменту уже осознала свою ошибку. Украшение вернулось владельцу, а девушка отделалась предупреждением.

Ранее сообщалось, что рэпер Macan подрался с фанатом после концерта Tyga в Москве. Он выступал на разогреве у американской звезды.