Воткнул вилы в голову: конфликт на автостоянке между приятелями закончился госпитализацией

Суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, который попытался убить своего приятеля вилами в Новосибирске. Фигуранта уголовного дела арестовали на время расследования, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Конфликт между знакомыми мужчинами произошел 3 ноября на автостоянке в Калининском районе города. В какой-то момент словесная перепалка обернулась активными действиями — один из приятелей воткнул другому в голову вилы.

В результате случившегося пострадавший сибиряк выжил. Медики оказали ему необходимую помощь. Мужчина, совершивший нападение, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемого в совершении преступления заключили под стражу.

Ранее в Санкт-Петербурге 29-летнего мужчину ткнули вилкой в шею из-за собаки. Пострадавший сделал замечание хозяйке питомца, а после получил удар от ее сожительницы.