Воткнул вилы в голову: конфликт на автостоянке между приятелями закончился госпитализацией
В Новосибирске местного жителя арестовали за нападение с вилами на приятеля .
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Суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, который попытался убить своего приятеля вилами в Новосибирске. Фигуранта уголовного дела арестовали на время расследования, пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
Конфликт между знакомыми мужчинами произошел 3 ноября на автостоянке в Калининском районе города. В какой-то момент словесная перепалка обернулась активными действиями — один из приятелей воткнул другому в голову вилы.
В результате случившегося пострадавший сибиряк выжил. Медики оказали ему необходимую помощь. Мужчина, совершивший нападение, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело. На время следствия обвиняемого в совершении преступления заключили под стражу.
Ранее в Санкт-Петербурге 29-летнего мужчину ткнули вилкой в шею из-за собаки. Пострадавший сделал замечание хозяйке питомца, а после получил удар от ее сожительницы.