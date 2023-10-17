В Петербурге мужчину ударили вилкой в шею после конфликта из-за собаки

Житель Санкт-Петербурга заколол вилкой 29-летнего мужчину, который сделал замечание его сожительнице из-за собаки. Преступление произошло у дома № 29/8 на проспекте Космонавтов.

По данным Фонтанки, поводом для конфликта стал питомец 20-летней девушки, которая решила позвать на помощь своего 37-летнего сожителя, ранее судимого за распространение наркотиков. При этом сама участница перепалки также привлекалась к уголовной ответственности за разбой.

Разъяренный мужчина вышел из подъезда и накинулся на оппонента, ударив его вилкой в шею. Приехавшие на вызов медики диагностировали у пострадавшего травму сонной артерии, спасти его не удалось. Молодой человек скончался в машине скорой помощи.

Мужчину и женщину доставили в участок, возбуждено уголовное дело. Как отмечает издание, подозреваемый процессуально задержан на двое суток.

Ранее мы писали, что жителя Московского района Санкт-Петербурга госпитализировали с ожогами кипятком. При этом он не смог объяснить при каких условиях получил травму. Сначала мужчина сообщил, что в него плеснули кипятком на Кадетской линии в «Вавилов Лофте». Позже он изменил показания и предположил, что инцидент произошел возле его дома.