Воткнул в переносицу: мужчина пытался заколоть свою возлюбленную шампуром

Житель Перми получил 2,5 года колонии общего режима за попытку заколоть свою возлюбленную. Он приревновал женщину, а затем воткнул ей шампур в переносицу, передает Ura.ru.

Мужчина напал на вторую половинку 1 августа в столовой. Он пришел туда, чтобы обсудить возможную измену с ее стороны. В какой-то момент словесной перепалки пермяк достал из пиджака шампур и воткнул его в переносицу возлюбленной.

Когда пострадавшая пришла в себя, она стала убегать от агрессивного сожителя. Но мужчина догнал жертву и несколько раз ударил ее шампуром в грудь, в живот и по голове.

Через некоторое время мужчину задержали, а девушке оказали необходимую помощь. В итоге состоялся суд, на котором пермяк был признан виновным. За совершенное преступление его отправили в колонию.

Ранее в Ставропольском крае уголовник заколол трех человек. Он утроил поножовщину на праздновании Нового года.