Обвиняемый в жестоком убийстве жены на глазах у дочери россиянин заявил, что оборонялся

Житель Санкт-Петербурга Максим Дони, обвиняемый в убийстве супруги на глазах у дочери, не признал вину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

Свою версию случившегося петербуржец изложил во время нового судебного заседания. Мужчина заявил, что в тот роковой вечер первой напала его жена, а он был вынужден обороняться.

«Сегодня вину Доня не признал», - сказано в сообщении.

Напомним, ЧП произошло в квартире на Суздальском шоссе вечером 22 сентября минувшего года. Пара поругалась на почве ревности, в результате петербуржец схватил нож и нанес жене не менее 57 ножевых ранений, после чего не менее 30 ударов неустановленным тупым предметом. Все это происходило на глазах у 17-летней дочери. Девушка и вызвала в квартиру полицию, рассказав, что отец убивает мать. Смерть жены Дони наступила на месте ЧП.

Ранее мы писали, что в Челябинской области оказавшийся в изоляторе мужчина разбил телефон и съел сим-карты. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.