Убийца московского байкера улыбался и махал рукой, слушая решение суда

Шахин Аббасов, обвиняемый в убийстве байкера Кирилла Ковалева в Москве, улыбался и махал рукой, слушая решение суда. Заседание, где рассматривалась апелляция на арест, проходило в формате видеоконференции.

О поведении Аббасова и его сообщников сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник пишет, что мужчина с братом и дядей смеялись, переговаривались и махали рукой, передавая приветы родным. На опубликованных кадрах видно, что брат Аббасова курил.

Отмечается, что защита оспаривала арест и просила о переводе из СИЗО. Однако суд принял решение отклонить апелляцию.

Напомним, байкер был убит в апреле 2024 года после замечания о парковке. Убийца уехал из Москвы и добрался до Ростовской области. Был задержан инспектор, который, предположительно, за взятку пропустил машину с Аббасовым при отсутствующих документах. 24-летнего байкера похоронили в Люберцах в белом гробу, на церемонии прощания присутствовало много людей.