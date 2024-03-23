«Вот так подарочек…»: женщина праздновала свой юбилей во время теракта в «Крокусе»

Одна из пострадавших от теракта в «Крокусе» пошла на концерт группы «Пикник», чтобы отпраздновать свое 55-летие. Об этом сообщает Kp.ru.

Известно, что женщина приехала в Москву из поселка Матвеев Курган.

«Сестра ей подарила билет на концерт «Пикника», она любит рок и всякое такое. Вот так подарочек вышел... Сестра в шоке, мы все в шоке», – передает подруга жительницы Ростовской области.

Она добавила, что сейчас женщина находится в реанимации. Медики не дают никаких прогнозов.

В списке пострадавших числится еще одна женщина 60 лет. Однако члены ее семьи не знают точно, была ли она на самом концерте.

«Чисто теоретически она могла там оказаться, потому что любит такие мероприятия. Мы не можем все это время до нее дозвониться. Уже куда только не звонили, или трубку не берут, или занято все время», – отмечает родственница гражданки.

Напомним, теракт произошел в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Злоумышленники ворвались в концертный зал с оружием и открыли стрельбу.

Ранее мы писали, что рэпер T-Killah вместе со своей командой пришел сдавать кровь для жертв теракта.