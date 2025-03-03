Воспринимала как игру: в Петербурге 35-летнего адвоката заподозрили в растлении дочери

В Петербурге арестовали 35-летнего адвоката, подозреваемого в растлении дочери с пятилетнего возраста. Юриста также обвинили в использовании несовершеннолетней в целях изготовления порнографических материалов – у него нашли гигабайты видео.

Подробности приводит mk.ru.

Издание сообщает, что операцию по задержанию разрабатывали две недели. Мужчина попал в поле зрения правоохранителей после обращения супруги адвоката. После разлада в семье женщина уехала с дочерью на съемную квартиру, мужчина остался в прежнем арендованном жилье. Известно, что он брал дочь на выходные.

Однажды женщина нашла в его телефоне обнаженные фото дочери. В квартире провели обыск: найдены флешки, жесткие диски, ноутбук и мобильные телефоны с порноконтентом.

До некоторого времени девочка воспринимала просьбы отца как игру. Это длилось с пяти лет – сейчас девочке семь, она учится в первом классе.

Мужчина работает в крупной юридической компании, его оценивали как хорошего специалиста. Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. Обвиняемый не признает вину. Мужчина арестован до 18 апреля.

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