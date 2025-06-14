Воспользовался последним шансом: украинец погиб, пытаясь сбежать из автомобиля ТЦК

Трагедия с мобилизованным мужчиной произошла на Украине. Он попытался сбежать из автомобиля сотрудников Территориального центра комплектования (ТЦК), и погиб, передает Life.ru со ссылкой на киевские службы.

Машина с мобилизованными украинцами направлялась в сторону сборного пункта. Двое мужчин решили воспользоваться последним шансом сбежать: они выпрыгнули на ходу из автомобиля.

Один из беглецов не справился с опасным маневром и разбился. При падении на землю украинец получил травмы, не совместимые с жизнью. Обстоятельства и детали его смерти выясняют киевские оперативники.

Ранее сообщалось, что на Украине муж с женой избили сотрудника ТЦК и полицейского. Семейную пару пытались разлучить после остановки автомобиля. Мужчину планировали отправить на сборный пункт как подлежащего мобилизации.