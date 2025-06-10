С палкой и камнями: на Украине супруги пытались отбиться от сотрудников ТЦК и полиции

На Украине по-прежнему идет мобилизация, из-за которой страдают как обычные люди, так и сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК). На этот раз конфликт вспыхнул между семейной парой и представителями органа власти, которые отлавливали уклонистов на дороге, передает РЕН ТВ.

Машину украинцев остановили на трассе. Мужчина взял палку и попытался отбиться от сотрудника ТЦК, которого сопровождал полицейский. После этого уклонист дотянулся до самого стража порядка и нанес удар ему.

К потасовке присоединилась жена украинца. Она схватила камень и ударила им правоохранителя по голове со всей силы. В итоге полицейский попал в больницу, а супругов задержали. В отношении пары возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на Украине мобилизовали отца девочки, которая попала под машину. Он пришел в отделение полиции и исчез.