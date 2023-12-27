27-летний диджей задержан в Подмосковье за изнасилование семиклассника в отеле

В Подмосковье 27-летний диджей задержан за изнасилование семиклассника. Школьник общался с ним в соцсетях по поводу подработки и приехал на встречу в отель, чтобы обсудить детали.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Известно, что мальчик хотел сделать подарок матери. Звукорежиссер заявил, что готов заплатить за раздачу листовок. Он оплатил ребенку поездку в такси до гостиницы. В номере мужчина предложил выпить, а дождавшись, когда школьник уснет, изнасиловал.

Подростку удалось сбежать и сообщить обо всем сотрудникам отеля. Они заперли злоумышленника и позвонили в полицию.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 18-летнего футболиста заподозрили в изнасиловании 15-летней девочки на вечеринке. В полицию обратился отец несовершеннолетней. Выяснилось, что подозреваемый профессионально занимается спортом, играет на позиции защитника.