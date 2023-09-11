Воспитывался бабушкой: напавший на людей в школе подросток был тихим и безобидным

Девятиклассник, который напал с ножом на людей в школе Ростовской области, учился на четыре и пять. Об этом сообщили источники в образовательном учреждении.

По словам собеседников, проблем с учебой у него не было. В школе его охарактеризовали как «тихого, даже безобидного на вид».

Как пишет сайт kp.ru, 15-летнего подростка воспитывала бабушка. Родители находятся в разводе и только периодически приезжают проведать сына.

Соседка семьи сообщила, что бабушке и дедушке нет 50-ти. Семья порядочная: каких-либо скандалов не случалось.

Женщина отметила, что школьник всегда был вежливым и отзывчивым. Увидев соседку с сумками, он всегда предлагал помощь.

Ранее мы подробно рассказывали о происшествии в школе, где подросток порезал четверых взрослых.