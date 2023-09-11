Скрутили родители: в ростовской школе подросток напал с ножом на людей и ранил четырех взрослых

В Ростовской области подросток пришел в школу с ножом и напал на людей. 15-летний ученик, скрывавший лицо маской, был обезврежен еще на входе, однако он успел ранить четырех взрослых. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в личном Телеграм-канале.

Как стало известно, в хуторе Красный Десант Неклиновского района девятиклассник совершил попытку проникновения в учебное заведение с ножом. Когда его заметили, он сразу же достал оружие и начал резать противников. Но родители других детей смогли его скрутить еще до приезда экстренных служб.

Ранить подростку удалось четырех людей. По данным Телеграм-канала Baza, больше всего досталось пенсионеру, который привел внучку в школу. У него зафиксировано пять ножевых ранений. Сейчас он находится в больнице. Также пострадала вахтерша, которая пыталась нажать на тревожную кнопку, и учительница.

Отмечается, что нападавший парень страдал от психического заболевания. После произошедшего у него случился приступ эпилепсии.

Ранее в Свердловской области начали расследовать странную смерть школьницы. По предварительным данным, девятиклассница могла покончить с собой.