В Дагестане директор школы избил пятиклассников в своем кабинете из-за мата

В Дагестане директор школы избил двух пятиклассников за использования мата в стенах учебного заведения. Суд дал ему 4 года условно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Как стало известно источнику, подростки использовали матерные слова на уроке перед девочками. Школьницы пожаловались учителю на одноклассников, после чего мальчиков отругали и заставили извиниться. Но на этом их наказание не закончилось. Провинившихся отправили в кабинет директора.

Со слов сверстниц подростков, управленец столкнул их лбами и надавал пощечин. У одного из пострадавших оказалась разбита губа.

Сначала мальчик скрывал от родителей, как именно поранился, но потом все же признался, что его побил директор. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга. Подозреваемый в нанесении побоев все отрицал, однако суд признал его виновным и отстранил от работы в школе.

Ранее блогер Асхаб Тамаев дал пощечину 16-летнему подростку. Пострадавший рассказал, из-за чего разозлился мужчина.