Ударила рукой по лицу и бросила на пол: пьяная мать избила трехмесячного сына из-за плача

Жительница Кабанского района Бурятии жестоко избила своего трехмесячного сына за то, что он громко плакал. Известно, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает СУ СК РФ по республике, в ночь на 18 августа в поселке Селенгинск подозреваемая распивала спиртные напитки в ночном клубе, под утро вернулась домой и поссорилась с сожителем. Мужчина после конфликта вышел на улицу и до утра не возвращался.

От громких криков в соседней комнате проснулся грудной ребенок и начал плакать. Женщина схватила малыша, ударила его рукой по лицу и бросила на пол. Затем она подняла младенца, положила его на край кровати и уснула.

Когда сожитель подозреваемой вернулся домой, обнаружил ребенка на полу и вызвал скорую помощь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Москве пьяная мать оставила коляску с ребенком на лестничной клетке и пошла по своим делам. Соседи сразу же обратились к правоохранителям. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.