Рвота, кашель, заплывшие глаза: на Урале дети получили химические ожоги в сауне

Дети получили химические ожоги во время отдыха в сауне в Нижнем Тагиле. О случившемся рассказали родители пострадавших.

Несколько семей собрались на детский день рождения в сауне. На праздник вместе с родителями пришли 12 ребят. Спустя два часа после ее посещения им стало плохо.

Детей начало рвать, у них возник кашель и заплыли глаза. Родители вызвали скорую помощь: медики диагностировали химический ожог средней тяжести, сообщает источник E1.ru.

Медики не стали госпитализировать детей. За ними будут наблюдать в амбулаторных условиях.

Родители обратились с жалобой к руководству сауны, но им сказали, что дети просто перекупались. По словам сестры именинницы, владельцы халатно относятся к бизнесу и добавляют большое количество хлора в воду.

Разгневанные взрослые обратились в полицию и написали заявление. Они требуют от владельцев сауны компенсацию.

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