Воспитатели должны знать, что происходит у детей: губернатор Камчатки отреагировал на избиение девочки в лагере
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В одном из детских лагерей Камчатки подростки жестоко избили девочку. На ситуацию отреагировал губернатор региона Владимир Солодов. В беседе с журналистами он заявил, что хулиганы будут наказаны.
Ситуация с избиением находится на контроле у правоохранителей. По словам Солодова, каждый руководитель подобных рекреационных учреждений должен понимать свою личную ответственность за обеспечение безопасности детей.
«Воспитатели, вожатые и директора должны знать, что происходит в детских коллективах, урегулировать любые конфликты между детьми, не доводя до подобных инцидентов», — отметил глава региона в беседе с Telegram-канала Readovka.
Чтобы избежать похожих случаев, Солодов поручил уполномоченному по правам ребенка совместно с Минобразования в ближайшее время организовать превентивные проверки всех детских лагерей. По результатам проделанной работы губернатор будет жать доклад.
Ранее сообщалось, что подростки на Камчатке запинали девочку ногами по голове и сняли издевательства на видео. Ролик они опубликовали в Сети.