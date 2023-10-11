Воспитателей рядом не оказалось: трехлетняя девочка получила сложный перелом в детском саду

В Смоленске трехлетняя девочка сломала руку во время прогулки в детском саду. Малышке сделали сложную операцию, в ходе которой в ее руку вставили две спицы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девочка неудачно упала с горки. У нее был перелом лучевой и локтевой костей со смещением. Малышка начала плакать, однако никто из воспитателей не был поблизости. Лишь через некоторое время одна сотрудница детского сада услышала плач и подбежала к ребенку.

Врачи диагностировали у малышки сложный перелом и приняли решение о проведении операции. Как передает мать девочки, ее кости тяжело срастаются, поэтому ей приходиться ходить в гипсе уже больше месяца.

Женщина хочет, чтобы работники детского сада понесли наказание за халатность. По ее словам, воспитатели постоянно сидят в смартфонах, как на прогулках, так и в группе.

Мать пострадавшего ребенка написала заявление в полицию, а также обратилась за помощью в прокуратуру. Там назначили судмедэкспертизу, однако провести ее удастся лишь после того, как малышке снимут гипс.

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