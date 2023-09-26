Работников детсада в Ленобласти обвинили в халатности из-за игнорирования ребенка с переломом

В одном из детских садов в Ленинградской области мальчик ввязался в драку, которая закончилась для него переломом стопы. Однако никто из работников не поспешил помочь ребенку, и он проходил весь день, мучаясь от боли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации источника, мама пострадавшего малыша ничего не знала о его травме, так как сотрудники дошкольного учреждения предпочли с ней не связываться, когда все произошло. По ее словам, в тот день за детьми следила только одна воспитательница, и она не смогла с ними справиться. Родительница уверена, что ее сын получил перелом из-за халатности персонала.

Информацию о травме семья мальчика получила уже вечером, забирая его из детсада. Ребенок не мог самостоятельного передвигаться, поэтому его вынесли на руках. Родители сразу же повезли его в травмпункт, и там выявили, что у малыша перелом стопы в нескольких местах. Примечательно, что медработники дошкольного учреждения тоже осматривали воспитанника, но никаких проблем не нашли.

Желая разобраться в произошедшем, мать несовершеннолетнего отправилась к заведующей и запросила записи с камер. Однако их предоставлять отказались.

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