Воспитанники самого известного российского лагеря пострадали от нападения дикой лисы

Дикая лиса напала на пятерых детей в лагере «Артек» в Крыму. Инцидент произошел во время ночевки с вожатым на природе.

В ночь на 19 июля дети ночевали на «русской поляне». В каждой палатке было по три-четыре человека: из-за жары они не до конца их закрывали. Во все открытые палатки забежала дикая лиса и начала кусать детей. «Досталось» от дикого зверя пятерым ребятишкам и вожатому, который побежал отгонять пушистого гостя, сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на собственный источник.

Пострадавших от ночного нападения отвезли в больницу спустя 13 часов после случившегося — примерно в 11.00. Прививки от бешенства им сделали в Ялтинском многопрофильном медицинском центре ФМБА. У пострадавших зафиксировали укусы ног, лиц и бровей.

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