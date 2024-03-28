Восьмилетнюю девочку засосало в трубу бассейна при гостинице

В США восьмилетнюю девочку во время плавания засосало в трубу бассейна одного из отелей в штате Техас. Об этом пишет New York Post.

По информации источника, ЧП произошло 23 марта в городе Хьюстон. Восьмилетняя американка отдыхала с семьей в гостинице DoubleTree. Родным не удалось найти девочку после купания в бассейне, вследствие чего они были вынуждены заявить о пропаже.

Сначала полицейские организовали, поскольку предположили, что ребенка могли похитить. Однако спустя время девочку нашли в одной из неисправных труб большого бассейна, который был выполнен в виде реки с небольшими озерцами для купания. Спасти юную американку уже было нельзя – она провела под водой около 13 часов.

В полиции предположили, что рабочие при монтаже допустили ошибку, или оборудование сломалось. Большая труба, которая должна была подавать воду, наоборот втягивала ее, в результате чего ребенка затянуло внутрь. Позднее выяснилось, что накануне трагедии один из постояльцев гостиницы уже заявлял о неправильной работе насоса.

Родные погибшей девочки подали иск против DoubleTree с требованием выплатить один миллион долларов в качестве компенсации.

Ранее мы писали, что российский яхтсмен, пропавший во время кругосветного путешествия, вышел на связь.