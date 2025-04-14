Восьмилетняя девочка умерла, повторяя челлендж в TikTok
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Восьмилетняя девочка из Бразилии умерла, повторяя опасный челлендж в социальной сети TikTok. У ребенка остановилось сердце. Об этом сообщает Metropoles.
По данным источника, все произошло 10 апреля в Сейландии. Ребенок решил повторить популярный «дезодорантный челлендж», вдохнула газ из аэрозольного баллончика и потеряла сознание.
Девочку экстренно госпитализировали и пытались реанимировать, но врачам не удалось спасти пострадавшую. У нее обнаружили повреждение мозга. Через три дня у нее остановилось сердце.
Семья обратилась в полицию.
Ранее мы писали о том, что 14-летний подросток поучаствовал в известном челлендже с бабочкой и умер. Медики предположили, что ребенок скончался в результате попадания в организм токсинов. Они могли привести к септическому шоку и последующей смерти.
Также сообщалось о том, что двухлетняя девочка умерла после заражения вирусом от голубя.