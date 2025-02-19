14-летний подросток поучаствовал в известном челлендже с бабочкой и умер

В Бразилии умер 14-летний подросток, который решил поучаствовать в опасном челлендже. Он сделал раствор из останков бабочки и вколол его себе в ногу. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, мальчик мог увидеть тренд в Интернете, однако о том, что хотел его повторить, никому не говорил. Предположительно, ребенок отправился к неизвестному химику и попросил его смешать мертвую бабочку с водой. Получившуюся жидкость он ввел себе под кожу.

Вернувшись домой, подросток сообщил отцу, что просто поранился и не стал рассказывать ему об опасном эксперименте. Но уже через некоторое время состояние школьника начало резко ухудшаться. Обеспокоенный родитель обратился за помощью к врачам, но и они не смогли спасти жизнь мальчика.

Медики предположили, что ребенок скончался в результате попадания в организм токсинов. Они могли привести к септическому шоку и последующей смерти.

Расследование гибели подростка продолжается.

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