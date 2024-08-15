В российском городе женщина продырявила потолок и поздоровалась с соседями

В Краснодаре жители одного из домов пожаловались на неадекватную соседку. Об этом пишет издание «Утренний Юг».

Жители дома 63 по улице 40-летия Победы рассказали, что 53-летняя россиянка регулярно ломится в двери к соседям, угрожает им, периодически выходит в обнаженном виде на лестничную клетку, а еще разбирает по частям собственную квартиру. Так, одна из арендаторш показала, что неадекватная соседка проковыряла сквозную дыру в потолке, и теперь с ней можно поздороваться через отверстие.

Вдобавок собеседники СМИ уточнили, что дебоширка разжигает костер на балконе. Они добавили, что у жительницы Краснодара накопились большие долги за коммунальные услуги, вследствие чего ее отключили от электричества, оставив в квартире воду и газ.

В настоящий момент жители дома не знают, как решать ситуацию, поскольку они неоднократно обращались в полицию, но до сих пор не увидели результата.

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