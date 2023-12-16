Восьмилетний сын остался сиротой: пропавшего отца-одиночку нашли мертвым

Сотрудники правоохранительных органов завершили поиски 50-летнего жителя Нижнего Тагила, который ушел из дома и не вернулся. Мужчину обнаружили мертвым; у него остался восьмилетний сын, передает E1.ru.

Представители поискового отряда «Лиза Алерт» подтвердили журналистам информацию о смерти тагильчанина, которого разыскивали с 10 декабря. Труп обнаружилb в районе Станционного проезда. Точная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. При осмотре тела полицейские не обнаружили следов, которые бы свидетельствовали о криминальном характере случившегося.

Правоохранители узнали об исчезновении местного жителя от замдиректора школы. В образовательном учреждении учится восьмилетний сын покойного мужчины. Он воспитывал ребенка один. Мальчик, долго прождав отца из магазина, рассказал о его пропаже педагогам, а те, в свою очередь, администрации заведения.

Ранее в Санкт-Петербурге 13-летний мальчик ушел из дома и умер при загадочных обстоятельствах. Бездыханное тело несовершеннолетнего нашли случайные прохожие.