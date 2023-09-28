Восьмилетний ребенок сутки провел в квартире с трупами матери и отчима

В Самаре выясняют подробности смерти женщины и мужчины, которые были в квартире с восьмилетней девочкой. Дочь покойной сутки провела с трупами, пока их не обнаружили. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, покойными оказались 28-летняя жительница Свердловской области и ее супруг, который является владельцем квартиры. Рядом с ними была дочь женщины от первого брака. Она провела сутки в квартире с трупами.

Журналисты E1.ru пообщались со знакомой мужчины, которая назвала пару жизнерадостной и позитивной.

«Я спросила, может, что-то употребляли, вроде говорят, что нет. По ним не было видно, что они что-либо употребляли», – говорит женщина.

Недавно они были у приятельницы в гостях и вели себя как обычно. Никаких подозрений поведение влюбленных ни у кого не вызывало. Отмечается, что у погибших взяли анализы, результаты которых будут известны в течение 50 дней.

Ранее мы писали о том, что в Череповце нашли труп новорожденного ребенка. Он был выкинут в мусоропровод. О страшной находке сообщила одна из местных жительниц. Она рассказала, что увидела маленький труп в мусоросборном помещении девятиэтажного дома.