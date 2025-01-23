Восьмилетний мальчик полностью ослеп из-за наггетсов и сосисок

В Великобритании восьмилетний мальчик полностью ослеп. Долгое время ребенок питался только сосисками и наггетсами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, из-за того, что школьник ел только полуфабрикаты, у него случился дефицит витамина А, отвечающего за вырабатывание родопсина. Медики предположили, что это могло повлиять на потерю зрения.

Предварительно, у мальчика развилось заболевание — оптическая нейропатия. При нем зрительный нерв атрофируется из-за недостатка витамина А.

После случившегося семьей ребенка заинтересовались сотрудники опеки и правоохранительных органов. Они проверяют, почему родители кормили школьника исключительно полуфабрикатами и не давали есть полезную пищу.

В каком состоянии сейчас находится мальчик – не уточняется.

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