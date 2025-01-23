Ослепшая после блефаропластики москвичка потребовала от хирурга 27 млн рублей

Женщина, ослепшая после блефаропластики, требует от врача выплаты компенсации в размере более 27 млн рублей. В эту сумму вошли расходы на операции по восстановлению зрения. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пострадавшая – жена президента Федерации еврейских общин. В октябре 2023 года она решила удалить нависшую кожу на веках и обратилась к хирургу. Однако операция пошла не по плану. После вмешательства пациентка не смогла закрывать глаза и начала стремительно слепнуть. Чтобы исправить это, она перенесла еще четыре операции.

Женщина обратилась в суд. Хирурга отправили под домашний арест. Теперь же пострадавшая требует выплату компенсаций - 27 670 495 рублей.

«Это ровно та сумма, которая уже была потрачена на операции по восстановлению зрения, проживание, питание, транспортные расходы и расходы на реабилитацию и прочее», - сообщил адвокат Александр Добровинский.

По словам юриста, главная цель судебного разбирательства – не допустить, чтобы врач, проводившая операцию, вернулась к практике.

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