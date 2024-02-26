Восьмилетний мальчик перевел мошенникам с телефона матери сотни тысяч рублей

Восьмилетний мальчик перевел с телефона матери почти 400 тысяч рублей мошенникам. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, ребенок является поклонником компьютерных игр с мультиплеером. Юный россиянин заметил в Telegram рекламу с бесплатными промокодами для игры и перешел по ссылке. На странице он обнаружил странную инструкцию: было необходимо взять телефон одного из родителей и сделать снимок рабочего стола компьютера.

Ребенок выполнил задание, как было указано в инструкции, после чего с ним связались неизвестные. Они заявили, что в гаджете его матери якобы нашли вирусы, которые у нее спишут 70 тысяч рублей. Чтобы «почистить» устройство от вирусов, аферисты попросили мальчика назвать пароль от мобильных банков родителя.

В результате мошенники сняли 42 тысячи рублей с одного счета россиянки и 310 тысяч – с другого. Позднее женщина увидела уведомления о списании, выслушала рассказ сына и заблокировала карты.

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