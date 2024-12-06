Восьмиклассник устроил резню в российской школе: что известно о пострадавших

В Краснодаре ученик восьмого класса напал с ножом на школьников. По информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, от действий подростка пострадали три человека. На месте работают силовики.

По данным источника, школьник пронес с собой нож и успел ранить детей в учебном учреждении на Тверской. От его действий пострадали три подростка: 13, 14 и 15 лет. По словам очевидцев, одного из них он ранил в грудь, живот и бедро, а второго в ногу. У третьего школьника сломан нос и выбит зуб.

По информации издания Сапа, 13-летнего мальчика доставили в краевую детскую клиническую больницу с ранениями груди, живота и бедра. 15-летний подросток с ранением ноги доставлен в больницу скорой медицинской помощи.

На месте работают правоохранители.

По сообщению 112, причиной нападения могла стать громкая музыка. Один из учеников включил свою колонку, а второму сильная громкость не понравилась. Между ними началась ссора, один достал нож и стал им размахивать. Пострадали и те, кто решил разнять ребят.

Напавший задержан, с ним работают следователи.

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