Восьмиклассник поссорился с другом на перемене в школе и воткнул ему нож в грудь

В Иркутской области ученик восьмого класса взял с собой в школу нож и устроил разборки на перемене. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, инцидент произошел в Ангарске. Школьник набросился с холодным оружием на приятеля. Причиной послужила ссора. После конфликта 15-летний ученик подошел к другу, который был на класс младше, и воткнул ему нож в грудь.

Пострадавшему вызвали бригаду скорой помощи, он госпитализирован. А нападавший скрылся. Правоохранители задержали его по горячим следам. Отмечается, что против него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Ранее мы писали о том, как 16-летний питерский блогер с улыбкой рассказал о расправе над 13-летней знакомой. Жуткий инцидент произошел 30 апреля в лесополосе вблизи реки Каменка. Ближе к вечеру ученики образовательного учреждения заманили свою жертву в неоживленную местность, после чего парень напал на нее. Он несколько раз ударил семиклассницу молотком, пока та не скончалась. Весь процесс был записан на видео. «Оператором» оказалась 15-летняя подруга подростка.