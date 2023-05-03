«Отвлекла, а я убил»: питерский блогер с улыбкой рассказал о расправе над 13-летней знакомой

Подозреваемый в убийстве 13-летней девочки в Санкт-Петербурге побывал на первом допросе, где вел себя вызывающе и махал в камеру. 16-летний Илья улыбался, когда давал показания об убийстве знакомой. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

По данным источника, молодой человек рассказал, что вместе со своей знакомой Анфисой позвал девочку на пикник.

«Чистосердечное, прикольно. Мы позвали Васю на пикник и ночевку. Якобы. На самом деле мы пошли в заранее подготовленное место, где мы выкопали яму для тела», — признался Илья.

По словам парня, их знакомая даже перевела деньги на еду. Видимо, она не догадывалась о том, что с ней произойдет что-то страшное.

«Когда она пришла, Анфиса ее отвлекла, а я убил. Со спины», – рассказал молодой человек.

Илья заявил, что убил девочку молотком, который после закопал вместе с телом. Когда его спросили, где Анфиса, он рассказал, что она у себя дома.

Преступление было снято на камеру, снимала знакомая парня, а он был в кадре. Илья отметил, что переписал тот самый ролик с камеры на компьютер.

Напомним, что тело 13-летней девочки было найдено в лесу в Парголово после того, как ее мать написала заявление в полицию о пропаже. Ей на телефон приходили сообщения от дочери, но она не поверила в то, что Василиса «уходит из дома, потому что устала». Выяснилось, что девочке нанесли 20 ударов молотком. Илья сам показал место, где закопал знакомую. ГСУ возбудило уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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