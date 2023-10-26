Погас свет, и кабина ускорилась: мужчина сломал позвоночник во время поездки в лифте

Жителя Санкт-Петербурга увезли в больницу после поездки на лифте. Мужчина получил компрессионный перелом позвоночника, спускаясь с верхних этажей дома. Сейчас пострадавший находится в больнице, пишет Фонтанка.

Петербуржец получил травму в одном из домов на улице Лидии Зверевой в Приморском районе. Он спускался с верхних этажей здания, которое ввел в эксплуатацию в 2020 году. В какой-то момент свет в кабине погас и она начала стремительно опускаться. На 17-м этаже лифт резко встал, а мужчина почувствовал боль в груди и пояснице.

После инцидента житель Северной столицы обратился за помощью в больницу. При осмотре у него диагностировали компрессионный перелом девятого позвонка и травму связок в районе поясницы. Исходя из результатов обследования, было принято решение о госпитализации петербуржца.

Ранее в Нижнем Тагиле девушку зажало в лифте между первым и вторым этажом. После случившегося пострадавшей пришлось перенести три операции.