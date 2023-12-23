Восьмиклассница не послушалась отца и ночевала в подъезде

В Подмосковье восьмиклассница решила уйти из дома после того, как отец запретил ей сидеть в телефоне по ночам и в качестве наказания забрал гаджет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло 20 декабря. Мужчина заметил, как его дочь сидела в телефоне вместо того, чтобы пойти спать. В воспитательных целях он забрал у девочки смартфон.

Утром родители обнаружили, что школьницы нет дома. Семья нашла ребенка на следующий день. Как оказалось, девочка провела всю ночь в подъезде, несмотря на сильный мороз.

Ранее мы писали, что мужчина, который пропал четыре дня назад в Приамурье, едва не замерз насмерть. 19 декабря житель выехал на машине к реке Малая Тында, однако потом топливо в машине закончилось и ему пришлось идти обратно пешком. Гражданина нашли ночью 23 декабря в районе ручья Эльга.