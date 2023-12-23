Пропавший в Приамурье мужчина чуть не умер от холода: родные вовремя спохватились

Пропавшего четыре дня назад в Приамурье мужчину нашли родственники в районе ручья Эльга. Журналисты Kp.ru выяснили подробности об исчезновении гражданина.

Так, 19 декабря житель выехал на машине к реке Малая Тында и исчез. В поисковых мероприятиях участвовали стражи правопорядка, спасатели, а также родственники мужчины.

Сначала специалисты осматривали район, где пропал амурчанин, а 22 декабря вернулись в Зею на дозаправку. Благодаря помощи администрации района к поискам подключили самолет и вертолет.

Вечером того же дня родные решили самостоятельно искать мужчину. Его нашли ночью 23 декабря. Гражданин рассказал, что по дороге к месту назначения заблудился, а потом в автомобиле закончилось топливо. Тогда он пошел обратно своим ходом, ориентируясь на следы от машины.

По пути мужчина сильно замерз и каждое движение давалось ему с трудом. В Зейском округе все это время стоял мороз, а столбики термометра показывали около -24 градусов.

Жителя Приамурья сразу повезли в больницу. На данный момент медики оказывают ему необходимую помощь.

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