В Новосибирске мужчина открыл стрельбу в ТЦ

В Новосибирске мужчина открыл стрельбу в ресторане местного ТЦ. Об этом сообщает агентство безопасности «Гвардия».

Уточняется, что сигнал тревоги поступил 29 ноября. Сотрудница ресторана сообщила, что стрелок вооружен и ведет себя агрессивно. В это время в зале заведения находились порядка 30 человек, в том числе дети.

Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. Задержанным оказался местный житель, который ранее неоднократно угрожал официантам. При себе у мужчины было два пистолета, длинный нож и перцовый баллончик. Подобный набор вооружения россиянин объяснил «опасной обстановкой» в городе.

Выяснилось, что прежде стрелявший был судим за незаконное хранение оружия. Он также стоит на учете в психдиспансере.

В результате ЧП пострадавших нет. По предварительной информации, житель Новосибирска стрелял из травматического пистолета, пуля попала в обшивку дивана.

Полицейские также задержали товарища стрелка.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина открыл стрельбу при краже товара из магазина на 870 рублей.